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मेरठ में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके तार पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी और जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए मोहम्मद साजिद से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोपी की पहचान उजैद कुरैशी के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि उजैद साजिद के संपर्क में था और उसने उससे कहा था कि वह भी फिदायीन हमला करने के लिए तैयार है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ने वाले एक गिरोह से जुड़ा था। इस गिरोह के निशाने पर 14 से 18 साल के लड़के थे।
मेरठ पुलिस ने सोमवार शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी उजैद कुरैशी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, उजैद पिछले करीब छह महीने से जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार मोहम्मद साजिद के संपर्क में था। दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत होती थी। इसके अलावा उजैद पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में भी था।
जांच में यह भी सामने आया कि उजैद पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों से बातचीत करता था। करीब 10 महीने से जम्मू-कश्मीर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वह वहां वांटेड था।
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