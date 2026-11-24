मेरठ में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके तार पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी और जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए मोहम्मद साजिद से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोपी की पहचान उजैद कुरैशी के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि उजैद साजिद के संपर्क में था और उसने उससे कहा था कि वह भी फिदायीन हमला करने के लिए तैयार है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ने वाले एक गिरोह से जुड़ा था। इस गिरोह के निशाने पर 14 से 18 साल के लड़के थे।