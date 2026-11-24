Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बच्चों से भरी टूर बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। सड़क किनारे टॉयलेट के लिए रुकी बस में तेज रफ्तार आलू लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में फंसे बच्चों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस और बचाव दल ने राहगीरों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 घायल हैं।