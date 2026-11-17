Kannauj Murder Case: कन्नौज में पति-पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में वारदात की पूरी कहानी बताई है। आरोपी के मुताबिक, वह महिला को मैक्सी पहनकर झाड़ू लगाते हुए देखता था। इसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वह रोज छिपकर महिला को देखने लगा। 4 नवंबर की रात वह मौका पाकर घर में घुस गया। उस समय पति-पत्नी अलग-अलग बिस्तर पर सो रहे थे। आहट होने पर पति जागा तो आरोपी ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद महिला जागी और फोन करने लगी, लेकिन आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पिता के साथ सो रही 2 साल की बच्ची भी जाग गई और रोने लगी। आरोपी ने उसे भी उठाकर पटक दिया। इसके बाद उसने महिला की लाश के साथ 4 से 5 बार संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।