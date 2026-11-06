साहब! दगाबाज निकली पत्नी, धोखा दिया तो जिंदा फूंक दिया

ग्रामीणों के मुताबिक, सुखवीर करीब 12 साल पहले गुड़गांव से सोनम को अपने साथ गांव लेकर आया था। उसने लोगों को बताया था कि दोनों ने शादी कर ली है। बाद में उसने यह भी बताया कि सोनम की पहले भिंड में शादी हुई थी और वह वहां से अलग होकर उसके साथ आई थी। ग्रामीणों का दावा है कि सुखवीर पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बुधवार रात भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई थी।