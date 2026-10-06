कन्नौज: शिवपाल सिंह यादव ने कहा- सपा कभी किसी से नहीं डरी, दुनिया जानती है बीजेपी बेईमानी से सत्ता में

आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर जीत मिल रही है के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन दावा किया कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी। क्या समाजवादी पार्टी का भी झुकाव भी धर्म और आस्था की तरफ हो रहा है के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह लोहिया, अखिलेश यादव, समाजवादियों की कर्मभूमि है। यहां और अयोध्या में पूजा पाठ हो रही है। उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद थे।