कन्नौज में दिवाली पर वकील को मार डाला, 4 गोलियां मारीं, भाजपा विधायक फूट-फूटकर रोईं

बताया जा रहा है कि अनुज के चचेरे भाई बसंत को अमोल दीक्षित ने थप्पड़ मार दिया था। इसके पीछे राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है। बसंत ने घर पहुंचकर अनुज को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अनुज अपने चचेरे भाई के साथ अमोल के घर पहुंचे और थप्पड़ मारने की वजह पूछी। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि कहासुनी के दौरान अमोल ने पिस्टल निकालकर अनुज पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चला दीं। गोली लगने से वह मौके पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के बाजार में अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच आरोपी वहां से भाग निकला।