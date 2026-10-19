‘पिता-चाचा ने खून-पसीना बहाकर कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया, ओपी राजभर बोले- अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए विरासत

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कन्नौज में सपा की जिला इकाई भंग किए जाने को लेकर राजभर ने सवाल उठाए और खाली कुर्सियों का जिक्र करते हुए पार्टी नेतृत्व पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव ने मेहनत करके कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया था, लेकिन अखिलेश उस विरासत को संभाल नहीं पाए। राजभर ने उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग करने की सलाह भी दी।
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