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‘पिता-चाचा ने खून-पसीना बहाकर कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया, ओपी राजभर बोले- अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए विरासत

कन्नौज में सपा की जिला इकाई भंग होने पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिता और चाचा ने मेहनत करके कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव अपनी विरासत नहीं संभाल पाए। राजभर ने 2027 के चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग करने की सलाह देते हुए कहा कि सत्ताइस में सपा साफ है।
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कन्नौज

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Ankit Sai

Oct 19, 2026

Up Politics News

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कन्नौज में सपा की जिला इकाई भंग किए जाने को लेकर राजभर ने सवाल उठाए और खाली कुर्सियों का जिक्र करते हुए पार्टी नेतृत्व पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव ने मेहनत करके कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया था, लेकिन अखिलेश उस विरासत को संभाल नहीं पाए। राजभर ने उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग करने की सलाह भी दी।

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Updated on:

19 Oct 2026 08:31 am

Published on:

19 Oct 2026 08:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / ‘पिता-चाचा ने खून-पसीना बहाकर कन्नौज को सपा का गढ़ बनाया, ओपी राजभर बोले- अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए विरासत

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