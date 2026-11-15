‘भाजपा परिवार की नहीं, संगठन की पार्टी है’, पंकज चौधरी बोले- 209 प्रत्याशी फाइनल करने की खबर बिलकुल असत्य

पंकज चौधरी। फोटो-IANS
Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को 2027 के विधानसभा चुनाव (UP assembly election 2027) के लिए 209 उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने की खबरों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता यह खबर कहां से आई। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैंने किसी के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं की है।
टिकट तय करने की प्रक्रिया बताते हुए चौधरी (UP BJP president Pankaj Chaudhary) ने कहा, "टिकट फाइनल होने से पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर से सुझाव लिए जाते हैं। इन्हें प्रदेश स्तर पर लाया जाता है, जहां कोर कमेटी और चुनाव समिति इन पर विचार करती है। इसके बाद मामला दिल्ली भेजा जाता है, जहां संसदीय बोर्ड अंतिम निर्णय लेता है। यही हमारी स्थापित प्रक्रिया है।"
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि बिना पुष्टि के फैलाई जा रही खबरों पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोई इस तरह की खबर चलाता है तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। भाजपा पिछले 50 साल से एक तय व्यवस्था पर चल रही है। फैसले संगठन के ढांचे में सामूहिक सलाह और सहमति से होते हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, "भाजपा परिवार चलाने वाली पार्टी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसे फैसले कर ले। यहां पूरी प्रक्रिया सामूहिक है।"
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा को विचारधारा आधारित पार्टी बताते हुए कहा कि संगठन छोड़ने वाले नेता राजनीतिक रूप से खुद को टिका नहीं पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत से ही मैं इस पद तक पहुंचा हूं। भाजपा विचारधारा पर आधारित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता इन्हीं मूल विचारों पर काम करते हैं। विचारधारा से हटेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टियों, जैसे कांग्रेस, से अलग हुए गुट, जैसे तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, बने और टिके भी, लेकिन भाजपा छोड़ने वाला कोई नेता खुद को टिका नहीं पाया।"
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