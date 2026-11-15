‘भाजपा परिवार की नहीं, संगठन की पार्टी है’, पंकज चौधरी बोले- 209 प्रत्याशी फाइनल करने की खबर बिलकुल असत्य

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा को विचारधारा आधारित पार्टी बताते हुए कहा कि संगठन छोड़ने वाले नेता राजनीतिक रूप से खुद को टिका नहीं पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत से ही मैं इस पद तक पहुंचा हूं। भाजपा विचारधारा पर आधारित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता इन्हीं मूल विचारों पर काम करते हैं। विचारधारा से हटेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टियों, जैसे कांग्रेस, से अलग हुए गुट, जैसे तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, बने और टिके भी, लेकिन भाजपा छोड़ने वाला कोई नेता खुद को टिका नहीं पाया।"