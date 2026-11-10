थार ने 4 दोस्तों को उड़ाया, 3 ने तोड़ा दम, 120 की रफ्तार से बाइक में मारी टक्कर

Kannauj road accident Thar collision: कन्नौज में तेज रफ्तार थार ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। इंदरगढ़ इलाके में एक ही बाइक पर सवार चार दोस्तों को सामने से आ रही थार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक उछलकर सड़क से काफी दूर जा गिरे। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद थार चालक बिना रुके वहां से भाग निकला।