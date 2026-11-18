हत्यारोपी योगेश उर्फ पंगा 10 साल की उम्र से छोटी-छोटी वारदात को अंजाम देने लगा था। वर्ष 2021 में पड़ोसी गांव की लड़की से छेड़छाड़ में पीटा गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। वर्ष 2022 में गांव में मां-बेटी की हत्या की थी, जिसके बाद वह जेल चला गया था। अगस्त 2026 में जेल से हत्यारोपी जमानत पर बाहर आया, जिसके बाद से गांव के लोग दहशत में थे। ग्रामीणों ने बताया कि उसके डर से घरों से बाहर रात में रहना बंद कर दिया था। मवेशियों को भी घरों में बांधने लगे थे। मवेशी चुरा कर बेच लेना और राहजनी, चोरी जैसी वारदात में लिप्त रहता था।