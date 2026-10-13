कन्नौज एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा: पूर्व सांसद के एस्कॉर्ट वाहन की पलटकर दुर्घटना, हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत

Kannauj Accident: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मंगलवार दोपहर को भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले में शामिल एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में हेड कांस्टेबल अभिषेक त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक हेड कांस्टेबल और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद के काफिले में दो गाड़ियां थीं। सुब्रत पाठक की गाड़ी आगे चल रही थी। वहीं दूसरी गाड़ी में उनकी सुरक्षा में तैनात हेड कॉन्स्टेबल अभिषेक त्रिपाठी, कॉन्स्टेबल कुंवरपाल और ड्राइवर शरद प्रकाश थे।