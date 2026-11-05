1984 के दंगे का जिक्र और खालिस्तानी नारा, बम विस्फोट की धमकी के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट, सीमा पर चौकस निगरानी

गौरतलब है कि इससे पहले भी वाराणसी में बम विस्फोट करने की धमकी मिल चुकी है। 13 फरवरी को जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था और कचहरी परिसर में विस्फोट करने की बात लिखी गई थी। वाराणसी पूर्व में भी विस्फोट का गवाह रहा है। 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए थे। वहीं 23 नवंबर 2007 को वाराणसी में कचहरी परिसर में विस्फोट हुआ था। 7 सितंबर 2010 को शीतला घाट पर भी विस्फोट हो चुका है। धमकी भरे ईमेल आने के बाद वाराणसी पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड को सड़कों पर उतार दिया गया है और प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।