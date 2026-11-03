UP Politics: मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर पीड़ित वर्ग तक: अखिलेश यादव ने समझाया PDA का पूरा गणित

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में पीडीए (PDA) का पूरा गणित विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक है। इसमें मुस्लिम भाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई और वे अल्पसंख्यक भी शामिल हैं जो छूट गए हैं। साथ ही आधी आबादी और वे सभी लोग जो पीड़ित हैं, अपमानित हो रहे हैं या तकलीफ झेल रहे हैं, वे भी इसमें आते हैं। पीड़ित वर्ग में ब्राह्मण भी हो सकते हैं। पीडीए का मतलब है प्यार, करुणा और अपनेपन की भावना।