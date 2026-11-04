‘पीएम मोदी के पास बहुत काम है, उनके के पास नहीं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं’, राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और देश का विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष में पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। शिंदे ने कहा, "मैं इतना ही कहूंगा कि जो उन पर आरोप लगाते हैं, उनको कोई काम बचा नहीं है। इस देश की जनता ने कांग्रेस को तीन बार रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन की हैट्रिक हो गई है। जैसे पानी बिन मछली तड़पती है वैसे सत्ता बिन वो तड़प रहे हैं और इसीलिए ये प्रधानमंत्री जी को बार-बार आलोचना करते हैं और उनको कहते हैं कि डिबेट करने को आ जाओ।"