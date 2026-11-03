सीधे लोकसभा से शपथ की तैयारी: चुनाव न लड़ने के फैसले पर बोले अखिलेश- यही मेरे लिए शुभ है

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे किसानों के साथ बड़े पैमाने पर भारी भेदभाव हो रहा है। कभी-कभी यह सोचने पर मजबूर करता है कि असल में सर्कल रेट को बढ़ने से कौन रोक रहा है? क्या सर्कल रेट डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई यहां का मिनिस्टर है? या हमारी याददाश्त कमजोर है? हम भूल जाते हैं—जैसे इस बार मां गंगा ने उन्हें भुला दिया। तो सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? यह इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वे लेना चाहते हैं। गरीबों और किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए मार्केट रेट नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर सर्कल रेट बढ़ जाता है, तो उन्हें उस किसान या गरीब व्यक्ति को मार्केट रेट देना होगा जिसकी ज़मीन वे ले रहे हैं और उन्हें ज़्यादा रेट देना होगा।