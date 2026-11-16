यूपी: ईडी की रिमांड अर्जी खारिज, आजम खां को कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल भेजा; चार दिन तक हुई पूछताछ

ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट पर केंद्रित है। एजेंसी सरकारी निर्माण कार्यों के धन और सामग्री के कथित दुरुपयोग, जमीन की खरीद और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुए पैसे के स्रोत की जांच कर रही है। यह जांच रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। ईडी के मुताबिक, विश्वविद्यालय की 59 इमारतों के निर्माण और 114 बैनामों के जरिए हासिल जमीन की कीमत 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई। वहीं, वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला। बाकी 426.46 करोड़ रुपये को एजेंसी ने कथित अपराध की कमाई माना है।