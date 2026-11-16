16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

आजम खां की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, मांगी अंतरिम राहत

आजम खां की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखते हुए अंतरिम राहत की मांग की। मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़े 426 करोड़ रुपये के कथित धनशोधन से जुड़ा है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

प्रयागराज

image

Ankit Sai

Updated: 16 Nov 2026, 12:16 PM IST

Azam Khan

सपा नेता आजम खान (PC: IANS)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो रही है। आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।

खबर अपडेट हो रही है

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.