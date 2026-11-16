आजम खां की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, मांगी अंतरिम राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो रही है। आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।