इलाहाबाद हाईकोर्ट में उग्र प्रदर्शन: कोर्टरूम में वकीलों ने फेंकी कुर्सियां, बाल-बाल बचे जज

मंगलवार को हुई एक घटना को लेकर विवाद बढ़ा। जस्टिस भनोट की अदालत में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के लिए अगली पंक्ति में अलग कुर्सी रखी गई थी। एक वकील ने एसपी से पीछे बैठने को कहा। सरकारी अधिवक्ता ने इसकी शिकायत जज से की। आरोप है कि जज ने वकील को कड़ी फटकार लगाई, जेल भेजने की धमकी दी और एसपी से माफी मांगने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव का भी मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया।