इलाहाबाद हाईकोर्ट में उग्र प्रदर्शन: कोर्टरूम में वकीलों ने फेंकी कुर्सियां, बाल-बाल बचे जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हंगामा (फोटो Barandbench)
Allahabad High Court Lawyers Protest: इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस अजय भनोट की अदालत में वकीलों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने कोर्ट रूम नंबर 49 में कुर्सियां और फर्नीचर जज के आसन की तरफ फेंके। जज बाल-बाल बच गए क्योंकि वे इससे पहले आसन छोड़कर चले गए थे।
मंगलवार को हुई एक घटना को लेकर विवाद बढ़ा। जस्टिस भनोट की अदालत में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के लिए अगली पंक्ति में अलग कुर्सी रखी गई थी। एक वकील ने एसपी से पीछे बैठने को कहा। सरकारी अधिवक्ता ने इसकी शिकायत जज से की। आरोप है कि जज ने वकील को कड़ी फटकार लगाई, जेल भेजने की धमकी दी और एसपी से माफी मांगने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव का भी मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की और जस्टिस भनोट की अदालत के बहिष्कार की धमकी दी। एसोसिएशन ने कहा कि वकीलों की गरिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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