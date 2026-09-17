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2.5 साल जेल में बिताने के बाद मिली राहत! CM योगी पर अपमानजनक ईमेल भेजने के आरोपी मुबारक अली को जमानत

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ईमेल भेजने के आरोप में 2.5 साल से जेल में बंद मुबारक अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धीमी ट्रायल गति को देखते हुए जमानत दे दी है।
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प्रयागराज

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Shaitan Prajapat

Sep 17, 2026

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटो आईएएनएस)

Allahabad High Court Bail Mubarak Ali: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक ईमेल भेजने के आरोप में करीब ढाई साल से जेल में बंद मुबारक अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने उसके जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए रिहाई का आदेश दिया।

क्या है मामला?

मुबारक अली पर आरोप है कि उन्होंने 2024 में एक ईमेल भेजा था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। कथित तौर पर उन्होंने यह ईमेल अपनी एक अन्य केस में समझौता कराने के उद्देश्य से भेजा था। पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 295ए, 505(2), 504, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत गिरफ्तार किया था। वे 20 मार्च 2024 से जेल में बंद थे।

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Updated on:

17 Sept 2026 04:17 pm

Published on:

17 Sept 2026 04:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Allahabad / 2.5 साल जेल में बिताने के बाद मिली राहत! CM योगी पर अपमानजनक ईमेल भेजने के आरोपी मुबारक अली को जमानत

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