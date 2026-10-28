MLC Election: वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक, पर्वेक्षक को हटाने की मांग, जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मतगणना के दौरान 4 चरण की काउंटिंग की जा चुकी है। इन सभी चरणों में सपा के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा बढ़त बनाए हुए हैं। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतगणना में धांधलीय की जा रही है और उनके प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को जानबूझकर हारने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रांजल यादव समाजवादी पार्टी के करीबी है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आरोप लगाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल के पश्चिमी गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं और चुनाव आयोग व पर्यवेक्षक प्रांजल यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।