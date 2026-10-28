एयर शो को सफल बनाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, 50 को प्रशस्ति पत्र, 10 को डीजी कमेंडेशन डिस्क

Varanasi Air Show: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के किनारे तीन दिनों तक चलने वाले एयर शो को सफल बनाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। 50 राजपत्रित अधिकारियों को डीजीपी की ओर से प्रशस्ति पत्र और विशेष रूप से योगदान देने वाले 10 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिष्ठित डीजी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित करने की तैयारी है। वहीं, ईमानदारी और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले 100 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके तैनात रहे अन्य पुलिसकर्मियों के योगदान को भी सराहा जाएगा।