दिवाली पर सरकार की बड़ी सौगात: काशी के 2.69 उज्ज्वला परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर, जानें क्या है प्रोसेस

उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगी सौगात, (File Pc-Patrika)
Ujjawala Gas Cylinder: दीपावली पर हर घर की रसोई रोशन रहे और त्योहार की खुशियां आर्थिक चिंता के बिना मनाई जा सकें, इसके लिए सरकार की तरफ से उज्ज्वला परिवारों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने की तैयारी है। इस योजना के तहत वाराणसी के 2,69,923 उज्ज्वला कनेक्शनधारक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से मिलने वाली यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को त्योहार के दौरान राहत देगी। योजना के तहत लाभार्थियों को दो चरणों में निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ मिलेगा। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण होली के अवसर पर जनवरी से मार्च 2027 तक निर्धारित है। इससे त्योहारों के दौरान घरेलू रसोई गैस पर होने वाले खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक पहले चरण और जनवरी से मार्च 2027 तक दूसरे चरण में निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी। दोनों चरणों में वाराणसी के 2,69,923 उज्ज्वला कनेक्शनधारक परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले लाभार्थियों को दोनों चरणों में रिफिल की सुविधा मिल सकेगी। त्योहारों के दौरान रसोई गैस पर होने वाला खर्च गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरेलू बजट को प्रभावित करता है। ऐसे में निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा से परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ दीपावली और होली की तैयारियां आसान होंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, पिछली दीपावली के दौरान वाराणसी में 1,65,855 उज्ज्वला लाभार्थियों ने निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा का लाभ उठाया था। इस वर्ष 2,69,923 लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1,04,068 अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की तैयारी है। योजना के तहत प्रति सिलेंडर रिफिल पर केंद्र सरकार की ओर से 359.52 रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 645.98 रुपये का योगदान दिया जा रहा है। इस तरह प्रति रिफिल कुल 1,005.50 रुपये की सहायता निर्धारित है। दोनों सरकारों के संयुक्त सहयोग से उज्ज्वला परिवारों को रसोई गैस रिफिल पर राहत देने का प्रावधान किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने लाभार्थियों से अपने बैंक खाते की स्थिति जांचने की अपील की है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वे तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करा लें। उन्होंने बताया कि बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और सत्यापन पूरा रखने से योजना का लाभ प्राप्त करने में संभावित परेशानियों से बचा जा सकेगा। प्रशासन की ओर से लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी बैंक संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्राप्त कर सकें।
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