दिवाली पर सरकार की बड़ी सौगात: काशी के 2.69 उज्ज्वला परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर, जानें क्या है प्रोसेस

Ujjawala Gas Cylinder: दीपावली पर हर घर की रसोई रोशन रहे और त्योहार की खुशियां आर्थिक चिंता के बिना मनाई जा सकें, इसके लिए सरकार की तरफ से उज्ज्वला परिवारों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने की तैयारी है। इस योजना के तहत वाराणसी के 2,69,923 उज्ज्वला कनेक्शनधारक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से मिलने वाली यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को त्योहार के दौरान राहत देगी। योजना के तहत लाभार्थियों को दो चरणों में निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ मिलेगा। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण होली के अवसर पर जनवरी से मार्च 2027 तक निर्धारित है। इससे त्योहारों के दौरान घरेलू रसोई गैस पर होने वाले खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।