मायावती मां दुर्गा का स्वरुप! वाराणसी जिला मुख्यालय पर लगा पोस्टर, सीएम बनाने की अपील

UP Politics News:उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच वाराणसी के जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। यह पोस्टर जिलाधिकारी गेट के ठीक बगल में लगाया गया है, जिसमें मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर बसपा के एक कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया है, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा को भारी मतों से विजयी बनाकर बसपा सुप्रीमो को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई है।