एयर शो में शामिल होने काशी पहुंचे रक्षा मंत्री और सीएम योगी, रविवार को आएंगे पीएम, जानें क्या है कार्यक्रम

एयर फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि 'प्रचंड' थीम के दौरान सुखोई 30, राफेल, जैगुआर, एम-2000, एलसीए और मिग-29 के एक-एक विमान एक साथ हवा में उड़ान भरेंगे। इससे पहले एयर शो के दौरान इस तरह का नजारा कभी भी देखने को नहीं मिला है। यह सिर्फ पहली बार काशी में ही देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वायु सेना की स्थापना के 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी हिस्सा लेंगी। सूर्य किरण टीम अपने विमान के साथ आसमान में शानदार करतब दिखाएंगे, जबकि सारंग टीम हेलीकॉप्टर के जरिए रोमांच का प्रदर्शन करेगी। दोनों टीमों की उड़ान तालमेल और अनुशासन के लिए जानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि एयर फोर्स के अलावा थल सेना दो हेलीकॉप्टर और नेवी के भी दो हेलीकाप्टर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।