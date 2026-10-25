एयर शो में 142 बीमार! तेज धूप और गर्मी से बेहाल हुए लोग, जानें क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी

Air show Varanasi: वाराणसी में वायु सेना की ओर से शनिवार को आयोजित एयर शो के दौरान दर्शकों को तत्काल मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद रहा। नमो घाट समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई थीं। लेकिन आलम यह है कि केवल एक ही दिन में मेडिकल कैंप्स में कुल 142 लोग पहुंच गए, जिनका इलाज किया गया। वहीं, नमो घाट पर अचानक बीमार हुए एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। दरअसल, यहां भारी संख्या में लोग इस एयर शो को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और घाटों पर तापमान अधिक होने के कारण लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं।