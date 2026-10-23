‘रागिनी सोनकर खुद बीजेपी जॉइन करना चाहती हैं’, सपा विधायक के धमकाने के आरोप पर एमएलसी धर्मेंद्र सिंह

धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई क्रेडिट ही नहीं बची है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जनता के मन में अभी भी गुंडाराज वाला भय युमुक्त प्रदेश याद है। आलम यह है कि सपा का राज सोच करके ही लोगों की रूह काप जाती है और मन में भय व्याप्त हो जाता है। जनता इस चीज को भली भांति जानती है कि यदि सपा शासन में आई तो फिर से एक बार गुंडाराज और माफिया राज कायम हो जाएगा। इसीलिए जनता ने सोचा कि जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उसी को कायम रखा जाए और यही वजह है कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है।