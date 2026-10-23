लखनऊ में आज एमएलसी चुनाव के लिए मतदान, 1.16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

लखनऊ न्यूज: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,491 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगा।

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