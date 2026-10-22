‘अगर आज आजम जेल में हैं, तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव है’: बीजेपी का सपा पर तीखा बयान

BJP Attacks Akhilesh Yadav Azam Khan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रामपुर जेल में वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सपा और आजम खान पर तीखा हमला बोला है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि आजम खान के साथ किसी ने सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है, तो वे स्वयं अखिलेश यादव हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जिस समय आजम खान अपने ही समाज और मुस्लिम समुदाय पर जुल्म ढा रहे थे, उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही थे। उन्हीं की शह और सत्ता के संरक्षण के कारण आजम खान ने कानून-विरोधी कार्य किए, जिसका खामियाजा वे आज भुगत रहे हैं।