Shiva Sharma Murder Case Row: 9 से लेकर 21 अक्टूबर तक क्या-क्या हुआ? मॉडल श्रद्धा दुबे केस की पूरी Timeline

तारीख क्या-क्या हुआ?

9 अक्टूबर हजरतगंज के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर अलीगंज निवासी कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

10 अक्टूबर शिवा की मां रंजना शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज थाने में मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, चालक तनवीर अली उर्फ दानिश, आदिल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

10 अक्टूबर पुलिस की जांच में श्रद्धा और उसके साथियों की गाड़ी के सीतापुर-लखीमपुर मार्ग से बहराइच के रुपईडीहा पहुंचने की जानकारी सामने आई। उनकी आखिरी लोकेशन सुबह करीब 6:20 बजे भारत-नेपाल सीमा के पास मिली। इसके बाद उनके नेपाल भागने की आशंका जताई गई।

13 अक्टूबर डीसीपी मध्य ने तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। पुलिस को बहराइच के रुपईडीहा इलाके में श्रद्धा की एसयूवी पार्किंग में खड़ी मिली।

15 अक्टूबर सोशल मीडिया पर श्रद्धा के वीडियो सामने आए। इनमें उसने शिवा की मौत को आत्महत्या बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। एक अन्य वीडियो में शिवा पर कर्ज होने और जेवर ले जाने से जुड़े दावे भी सामने आए।

16 अक्टूबर पुलिस ने श्रद्धा और अन्य आरोपियों की तलाश में नेपाल पुलिस से मदद मांगी।

17 अक्टूबर श्रद्धा दुबे, रश्मि और तनवीर अली उर्फ दानिश के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। इसी दिन हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया।

18 अक्टूबर पुलिस ने फरार चालक दानिश के परिजनों से पूछताछ की। आरोपियों पर इनाम की राशि 25-25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी गई। इसी दिन डीसीपी मध्य विक्रांत वीर को पद से हटा दिया गया।

19 अक्टूबर श्रद्धा की तलाश में पुलिस टीम रायबरेली स्थित उसके घर पहुंची। वहां उसके पिता एसपी दुबे और सौतेली मां से पूछताछ की गई। श्रद्धा की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा को भी पद से हटा दिया गया।

20 अक्टूबर लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नागपुर से श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश को गिरफ्तार किया।

21 अक्टूबर श्रद्धा, रश्मि और दानिश को नागपुर कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पुलिस तीनों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई।