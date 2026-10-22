‘पैसा कमाया अखिलेश यादव ने और जेल गए आजम खान’, ओपी राजभर बोले- चुनाव आते ही क्यों आई याद, इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं गए?

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनावी नारा है। आजम खान इतने लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव उनसे कभी मिलने नहीं गए। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वे उनसे मिलने जा रहे हैं। वे मुसलमानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे आजम खान के महान नेता हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि अखिलेश यादव ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आजम खान को जेल भेजा था। वे सपा सरकार की कार्रवाई के कारण जेल में हैं। आजम खान ने सरकार को सत्ता में लाने में मदद की, अखिलेश यादव ने पैसा कमाया और आजम खान जेल चले गए।