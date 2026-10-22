अखिलेश यादव के स्वागत में रामपुर में लगे पोस्टर, आज जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार से करेंगे मुलाकात

Akhilesh Yadav to Meet Azam Khan in Rampur Jail: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत में शहर के कई स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। अखिलेश यादव आज रामपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह जिला जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारियां की हैं। शहर में लगाए गए पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। सपा प्रमुख के इस दौरे पर राजनीतिक हलकों की भी नजर है। अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:30 बजे जिला जेल में आजम खान से मिलेंगे। इसके बाद वह उनके आवास पर जाकर परिवार से मुलाकात करेंगे।