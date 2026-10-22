22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सम्भल

यूपी में कांग्रेस की सीटों की मांग पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले- जीत की संभावना के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा

INDIA Alliance: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटों की मांग पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि सीटों का बंटवारा जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों दलों के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद है।
less than 1 minute read
Google source verification

सम्भल

image

Ankit Sai

Oct 22, 2026

ziaur rahman barq on tauqeer raza bail mosque notice

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क| Image - X/@ziaurrahmanbarq

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कांग्रेस की सीटों की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सीटों का बंटवारा जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए। बर्क ने गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों दलों के बीच चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

खबर अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 07:40 am

Published on:

22 Oct 2026 07:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / यूपी में कांग्रेस की सीटों की मांग पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले- जीत की संभावना के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल हिंसा: कोर्ट में पेश नहीं हुआ मुल्ला अफरोज, 9 अक्टूबर को आखिरी मौका; नहीं आया तो NBW होगा जारी

mulla afroz sambhal violence court hearing nbw 9 october
सम्भल

Acharya Pramod Krishnam Threat Case: आतंकी संगठन बब्बर खालसा से मिली धमकी, जानिए पुलिस जांच में क्या आया सामने

Acharya Pramod Krishnam
सम्भल

2.576 किलो चरस बरामद, सस्ते में खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर सप्लाई का आरोप! संभल में 3 तस्कर गिरफ्तार

sambhal smuggling three arrested 2 kg 576 gram charas seized
सम्भल

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर गरमाई राजनीति: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भड़के, बोले- बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक

ziaur rahman barq on tauqeer raza bail mosque notice
सम्भल

UP के संभल में हादसा, ट्रक-टेंपो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल

Sambhal Accident
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.