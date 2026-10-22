यूपी में कांग्रेस की सीटों की मांग पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले- जीत की संभावना के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कांग्रेस की सीटों की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, सीटों का बंटवारा जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए। बर्क ने गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों दलों के बीच चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।