‘इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान कमजोर किया’, भूपेंद्र चौधरी बोले- संविधान का उल्लंघन करने वाले आज दूसरों पर उठा रहे सवाल

भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं। सभी शिक्षक और हमारे स्नातक भाई-बहन मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने पिछले दस सालों में शिक्षा जगत के लिए जो काम किए हैं उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कामकाज को बीजेपी की जीत की उम्मीद का आधार बताया।