संभल हिंसा: कोर्ट में पेश नहीं हुआ मुल्ला अफरोज, 9 अक्टूबर को आखिरी मौका; नहीं आया तो NBW होगा जारी

संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 1 अगस्त 2025 को मुरादाबाद जेल से रिहा किया गया था। उन्हें 24 मार्च को जेल भेजा गया था और करीब 131 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। इसके अलावा हिंसा से जुड़े कई अन्य आरोपियों को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।