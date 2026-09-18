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2.576 किलो चरस बरामद, सस्ते में खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर सप्लाई का आरोप! संभल में 3 तस्कर गिरफ्तार

UP Crime: संभल में पुलिस ने 2 किलो 576 ग्राम चरस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आसपास के गांवों से सस्ती चरस खरीदकर बड़े कस्बों में महंगे दाम पर सप्लाई करते थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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सम्भल

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Harshul Mehra

Sep 18, 2026

sambhal smuggling three arrested 2 kg 576 gram charas seized

संभल में 3 तस्कर गिरफ्तार। फोटो सोर्स-X (@Hi58841561)

UP Crime: संभल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 2 किलो 576 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया है। बरामद चरस की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों के पास से चरस के अलावा 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 1,550 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के लहरारतू गांव की पुलिया के पास का है। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे एएसपी (दक्षिणी) मनोज कुमार रावत ने बहजोई स्थित कार्यालय में कार्रवाई का खुलासा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया।

तीनों आरोपी सिंघौला दौलत सिंह गांव के रहने वाले

एएसपी मनोज कुमार रावत के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तेजवीर पुत्र वीर सिंह, अजय वाल्मीकि पुत्र किशनलाल और अजय उर्फ कुंवर पुत्र लीलाधर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी सिंघौला दौलत सिंह गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को रजपुरा थाना क्षेत्र में लहरारतू गांव की पुलिया के पास से पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद होने की बात कही गई है।

चरस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कांटे और मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से कुल 2 किलो 576 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके साथ ही 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 1,550 रुपये नकद भी मिले। पुलिस ने इस मामले में रजपुरा थाने में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8 और 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा और इसके बाद कोर्ट में पेश किया।

गांवों से सस्ती चरस खरीदने का पुलिस का दावा

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे आर्थिक लाभ के लिए आसपास के गांवों के लोगों से चरस खरीदते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी इसे सस्ते दामों पर खरीदने के बाद बड़े कस्बों और शहरों में महंगे दामों पर बेचते थे। पुलिस के अनुसार, इसी तरीके से आरोपी मादक पदार्थ की सप्लाई से आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे। मामले में बरामद इलेक्ट्रॉनिक कांटों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

तेजवीर के पास मिली 1 किलो 142 ग्राम चरस

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी तेजवीर के पास से 1 किलो 142 ग्राम चरस बरामद की गई। उसके पास से एक मोबाइल फोन और 1,050 रुपये नकद भी मिले। वहीं, अजय वाल्मीकि के कब्जे से 1 किलो 44 ग्राम चरस बरामद होने की बात पुलिस ने बताई है। उसके पास से एक मोबाइल फोन और 500 रुपये नकद भी मिले।

अजय उर्फ कुंवर से 390 ग्राम चरस बरामद

पुलिस के अनुसार, तीसरे आरोपी अजय उर्फ कुंवर के पास से 390 ग्राम चरस बरामद की गई। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन के अलावा दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे और एक मोटरसाइकिल भी मिली। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मेडिकल जांच के बाद सभी को कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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Updated on:

18 Sept 2026 05:42 pm

Published on:

18 Sept 2026 05:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / 2.576 किलो चरस बरामद, सस्ते में खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर सप्लाई का आरोप! संभल में 3 तस्कर गिरफ्तार

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