2.576 किलो चरस बरामद, सस्ते में खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर सप्लाई का आरोप! संभल में 3 तस्कर गिरफ्तार

UP Crime: संभल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 2 किलो 576 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया है। बरामद चरस की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों के पास से चरस के अलावा 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 1,550 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के लहरारतू गांव की पुलिया के पास का है। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे एएसपी (दक्षिणी) मनोज कुमार रावत ने बहजोई स्थित कार्यालय में कार्रवाई का खुलासा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया।