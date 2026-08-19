19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सम्भल

संभल में खौफनाक वारदात: युवक के कान में घुसेड़ा 5 फीट का सरिया, सरिया पकड़े-पकड़े ले गए अस्पताल

Sambhal News: संभल में विवाद के दौरान युवक कन्हैया के कान में 5 फीट लंबी सरिया घुसा दी गई। गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां करीब 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सरिया निकाली गई।
3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Aug 19, 2026

sambhal youth iron rod ear attack operation

संभल में खौफनाक वारदात..

Sambhal News Today: संभल में मंगलवार शाम दो परिवारों के बीच हुआ विवाद उस समय बेहद गंभीर हो गया, जब एक युवक पर लोहे की सरिया से हमला कर दिया गया। हमले में चाऊपुर डांडा गांव निवासी कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने पहले सरिया से कन्हैया पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद उसके कान में सरिया घुसा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल कन्हैया दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा।

कान में घुसी सरिया, हालत गंभीर

हमले में कन्हैया के कान में करीब 5 फीट लंबी सरिया फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि परिजन सरिया को निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे उसी हालत में हाथ से पकड़े रहे और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के लिए यह बेहद भयावह स्थिति थी, क्योंकि कन्हैया के कान में सरिया धंसी हुई थी और वह गंभीर दर्द में था।

परिजनों ने संभाली सरिया

कन्हैया को तत्काल रजपुरा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने तक परिजनों ने सरिया को संभालकर रखा, ताकि रास्ते में उसे और चोट न पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया।

100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ भेजा गया

स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कन्हैया को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। परिजन उसे लेकर करीब 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ पहुंचे। गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया और ऑपरेशन की तैयारी की गई। देर रात अस्पताल पहुंचने के बाद बुधवार सुबह चिकित्सकों ने कन्हैया का ऑपरेशन किया।

दो घंटे की सर्जरी के बाद निकली सरिया

डॉक्टरों ने करीब दो घंटे तक ऑपरेशन किया। इस दौरान सावधानीपूर्वक कान में फंसी सरिया को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद कन्हैया की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। परिजन लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

पुरानी रंजिश में फिर आमने-सामने आए परिवार

बताया जा रहा है कि कन्हैया और बदन सिंह एक-दूसरे के पड़ोसी हैं और रिश्ते में चचेरे भाई भी लगते हैं। दोनों परिवारों के बीच कई साल से रंजिश चली आ रही है। मंगलवार शाम करीब 6 बजे किसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

लाठी-डंडों के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी

विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। इसके बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसी दौरान बदन सिंह के परिवार का एक युवक सरिया लेकर मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने कन्हैया पर सरिया से हमला किया और फिर उसके कान में सरिया घुसा दी। इस हमले के बाद कन्हैया गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार

कन्हैया के घायल होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों ने उसे संभाला और तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की। इसी बीच हमला करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बिना समय गंवाए घायल कन्हैया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया, जहां से उसे आगे रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

घटना के संबंध में कन्हैया के परिवार ने रजपुरा थाने में शिकायत दी है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में बदन सिंह, बृजपाल और लक्ष्मी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और युवक पर सरिया से हमला करने की पूरी घटना किन परिस्थितियों में हुई।

रामपुर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद, 1000 शीशियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार; मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें
rampur codeine syrup 1000 bottles two arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 03:38 pm

Published on:

19 Aug 2026 03:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में खौफनाक वारदात: युवक के कान में घुसेड़ा 5 फीट का सरिया, सरिया पकड़े-पकड़े ले गए अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच मातम!’ संभल में स्कूल का छज्जा गिरने से मासूम छात्र की मौत, 2 घायल

Sambhal School Gate Collapse
यूपी न्यूज

Sambhal Child Trafficking Case: मेले से गायब मासूम, CCTV से दिल्ली तक खुली कड़ी, 80 KM पीछा कर पुलिस ने IVF नर्स समेत 6 को पकड़ा

Sambhal Crime News Asmoli Police Child Trafficking Gang
सम्भल

Sambhal Violence Report: ‘राम भक्तों को आतंकवादी मानना उनकी सोच’, संभल रिपोर्ट और कांवड़ विवाद पर साक्षी महाराज का बयान

Sambhal Violence Report Sambhal Violence Sakshi Maharaj
सम्भल

कैसे शुरू हुआ बवाल? जांच आयोग की रिपोर्ट में दर्ज 190 से ज्यादा गवाहों के बयान, संभल हिंसा की परत-दर-परत पड़ताल

sambhal violence inquiry report 199 witnesses judicial commission findings
सम्भल

पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम थी हिंसा! सांसद बर्क समेत विधायक के बेटे की भी थी भूमिका; संभल मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

sambhal violence judicial commission report jama masjid survey
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.