संभल में खौफनाक वारदात: युवक के कान में घुसेड़ा 5 फीट का सरिया, सरिया पकड़े-पकड़े ले गए अस्पताल

संभल में खौफनाक वारदात..
Sambhal News Today: संभल में मंगलवार शाम दो परिवारों के बीच हुआ विवाद उस समय बेहद गंभीर हो गया, जब एक युवक पर लोहे की सरिया से हमला कर दिया गया। हमले में चाऊपुर डांडा गांव निवासी कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने पहले सरिया से कन्हैया पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद उसके कान में सरिया घुसा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल कन्हैया दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा।
हमले में कन्हैया के कान में करीब 5 फीट लंबी सरिया फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि परिजन सरिया को निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे उसी हालत में हाथ से पकड़े रहे और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के लिए यह बेहद भयावह स्थिति थी, क्योंकि कन्हैया के कान में सरिया धंसी हुई थी और वह गंभीर दर्द में था।
कन्हैया को तत्काल रजपुरा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने तक परिजनों ने सरिया को संभालकर रखा, ताकि रास्ते में उसे और चोट न पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया।
स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कन्हैया को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। परिजन उसे लेकर करीब 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ पहुंचे। गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया और ऑपरेशन की तैयारी की गई। देर रात अस्पताल पहुंचने के बाद बुधवार सुबह चिकित्सकों ने कन्हैया का ऑपरेशन किया।
डॉक्टरों ने करीब दो घंटे तक ऑपरेशन किया। इस दौरान सावधानीपूर्वक कान में फंसी सरिया को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद कन्हैया की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। परिजन लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि कन्हैया और बदन सिंह एक-दूसरे के पड़ोसी हैं और रिश्ते में चचेरे भाई भी लगते हैं। दोनों परिवारों के बीच कई साल से रंजिश चली आ रही है। मंगलवार शाम करीब 6 बजे किसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। इसके बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसी दौरान बदन सिंह के परिवार का एक युवक सरिया लेकर मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने कन्हैया पर सरिया से हमला किया और फिर उसके कान में सरिया घुसा दी। इस हमले के बाद कन्हैया गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
कन्हैया के घायल होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों ने उसे संभाला और तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की। इसी बीच हमला करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बिना समय गंवाए घायल कन्हैया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया, जहां से उसे आगे रेफर कर दिया गया।
घटना के संबंध में कन्हैया के परिवार ने रजपुरा थाने में शिकायत दी है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में बदन सिंह, बृजपाल और लक्ष्मी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और युवक पर सरिया से हमला करने की पूरी घटना किन परिस्थितियों में हुई।
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