संभल में खौफनाक वारदात: युवक के कान में घुसेड़ा 5 फीट का सरिया, सरिया पकड़े-पकड़े ले गए अस्पताल

Sambhal News Today: संभल में मंगलवार शाम दो परिवारों के बीच हुआ विवाद उस समय बेहद गंभीर हो गया, जब एक युवक पर लोहे की सरिया से हमला कर दिया गया। हमले में चाऊपुर डांडा गांव निवासी कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने पहले सरिया से कन्हैया पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद उसके कान में सरिया घुसा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल कन्हैया दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा।