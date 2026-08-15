‘स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच मातम!’ संभल में स्कूल का छज्जा गिरने से मासूम छात्र की मौत, 2 घायल

शनिवार सुबह करीब 9 से साढ़े 9 बजे के बीच स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे कार्यक्रम में शामिल होने या देखने के लिए स्कूल परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान मुख्य गेट पर बना छज्जा अचानक नीचे आ गिरा। छज्जा गिरते ही तीन बच्चे मलबे की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई और पूरे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला।