UP Politics: आजम खान पर शिवपाल के बयान के बाद सियासत तेज, सीएम योगी ने उठाए बड़े सवाल

Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वरिष्ठ समाजवादी नेता आजम खान को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव द्वारा वर्ष 2027 में सपा सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने संबंधी बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसके पुराने कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां कीं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।