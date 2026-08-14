विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर CM Yogi का विपक्ष पर तंज, बोले- इतिहास की गलतियों से सीखना होगा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास केवल परीक्षा की किताबों तक सीमित विषय नहीं है। इतिहास हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करना सिखाता है और साथ ही उन गलतियों से भी सीखने का अवसर देता है जिनके कारण राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि विभाजन क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और आखिर कब तक भारत उसके दुष्परिणामों को झेलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य भी यही है कि नई पीढ़ी इतिहास की वास्तविकताओं से परिचित हो और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बनने दे।