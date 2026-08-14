Tehsildar Promotion 2026: लंबे इंतजार के बाद 332 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार, शासन ने पदोन्नति सूची जारी

332 Naib Tehsildars Promoted to Tehsildar Posts: उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई। शासन स्तर पर संपन्न हुई डीपीसी के बाद प्रदेश के 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति सूची जारी होने के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश भी जारी किए जाएंगे, जिससे तहसीलों में प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी।

