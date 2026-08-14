UP Rain Alert: ‘कहीं समाया स्कूल, कहीं चारपाई बना सहारा!’ यूपी में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिख रहा है। गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां चेतावनी बिंदु को पार कर गई हैं। प्रदेश के 16 जिलों में 80 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित फर्रुखाबाद है, जहां 49 गांव बाढ़ से घिरे हैं। उन्नाव में गंगा का पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और गलियों में नावें चल रही हैं। कानपुर के पांच से ज्यादा गांवों में भी पानी घुस गया है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं।