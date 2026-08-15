किराए के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामद, बेहोशी की हालत में मिल पति, प्रेम विवाह के बाद चंदौली में बनाया था नया ठिकाना

बताया जा रहा है की रानी और आकाश ने एक दूसरे से प्रेम विवाह किया था और चंदौली में नया ठिकाना बना लिया था। दोनों कटारिया स्थित इंडियन ऑयल के सामने पूड़ी-सब्जी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। 13 अगस्त की देर रात दोनों कमरे में गए लेकिन 14 अगस्त को पूरे दिन और पूरी रात में घर से बाहर नहीं निकले। बताया जा रहा है कि दोनों कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने बताया कि पति की हालत नाजुक है, जबकि पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।