Ganga Hilsa Fish: गंगा में 30 साल बाद लौटी हिलसा, बाजार में 2800 रुपये किलो तक भाव, चंदौली में मिलना क्यों है बड़ी खुशखबरी?

हिलसा के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान पिछले कुछ वर्षों में इसके नदी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने के संकेत मिले। वर्ष 2023 से 2025 के बीच मिर्जापुर तक हिलसा की मौजूदगी के प्रमाण सामने आए थे। अब चंदौली में इसके मिलने से वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका मिल रहा है कि हिलसा का प्रवास क्षेत्र धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि, सिर्फ दो मछलियों के मिलने को गंगा के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए लंबे समय तक पानी की गुणवत्ता, मछलियों की संख्या, प्रजनन और अन्य जलीय जीवों की स्थिति की निगरानी जरूरी होगी। फिर भी यह एक सकारात्मक संकेत जरूर है।