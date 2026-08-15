चित्रकूट में दो बाइक पर सवार छात्रों को ट्रक ने रौंदा, दो की हुई मौत, गंभीर रूप से घायल दो छात्र प्रयागराज रेफर

मऊ पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना में मारे गए दोनों छात्रों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं, हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि नो एंट्री होने के बावजूद भी ट्रक इलाके में कैसे आ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नो एंट्री लगने के बाद इस स्थान पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक होता है। यदि समय रहते पुलिसकर्मी इस पर रोक लगा दिए होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। वहीं, लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।