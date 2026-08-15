15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रतापगढ़

Pratapgarh Murder News: हाईकोर्ट ने दी थी साथ रहने की इजाजत, कोतवाली में बयान देकर लौटते ही पति की हत्या, प्रेम विवाह से नाराज था परिवार

Pratapgarh Murder News: प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रेम विवाह करने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश पर पत्नी के साथ रह रहा युवक बयान देकर लौट रहा था, तभी रास्ते में हमला किया गया।
2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Dimple Yadav

Aug 15, 2026

Pratapgarh Murder News Kunda Murder Case Love Marriage Murder in UP

प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह करने वाली युवती के पति को बोलेरो से खींचकर मार डाला (photo- freepik)

Kunda Murder Case:उत्तर प्रदेश के कुंडा में प्रेम विवाह से नाराजगी का एक मामला बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। करीब एक महीने पहले गांव की युवती से शादी करने वाले 25 वर्षीय युवक की रास्ते में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिवार के लोगों ने युवक को बोलेरो से खींचकर बाहर निकाला और लाठी-डंडों से हमला किया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि युवक और युवती हाईकोर्ट के आदेश के बाद घर से दूर रह रहे थे। गुरुवार को दोनों एक पुराने मुकदमे में बयान देने के लिए कुंडा कोतवाली पहुंचे थे। आरोप है कि कोतवाली में उनके पहुंचने की जानकारी युवती के परिवार तक पहुंच गई। इसके बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें घेर लिया गया।

गांव की युवती से हुआ था प्रेम, फिर साथ रहने लगे

मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर बरई गांव का है। यहां की 20 वर्षीय अर्चना यादव का गांव के ही 25 वर्षीय शिवनाथ यादव उर्फ मुन्नू से प्रेम संबंध था। करीब दो महीने पहले दोनों घर से चले गए थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। इस रिश्ते से अर्चना के परिवार वाले कथित तौर पर नाराज थे। युवती के चाचा की ओर से शिवनाथ समेत कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों नवाबगंज थाना क्षेत्र में रह रहे थे।

कोतवाली में बयान देने पहुंचे थे दोनों

पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही थी। मुकदमे को खत्म करने की प्रक्रिया के तहत विवेचक ने अर्चना और शिवनाथ को गुरुवार शाम कुंडा कोतवाली में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। दोनों बयान देने के बाद बोलेरो से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि हथिगवां थाना क्षेत्र के सुआनारी के पास कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद शिवनाथ को गाड़ी से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की गई। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिवनाथ को सीएचसी कुंडा ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। शुक्रवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

घटना के बाद अर्चना ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में चाचा सत्येंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, सहाबपुर कुंडा निवासी प्रेम यादव और मानिकपुर तिवारीपुर निवासी राज यादव के नाम बताए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में दर्ज मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम किया जाएगा। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

बयान की जानकारी कैसे पहुंची, इसकी भी होगी जांच

इस घटना में सबसे अहम सवाल यह है कि कोतवाली में बयान देने की जानकारी युवती के परिजनों तक कैसे पहुंची। आरोप है कि इसी जानकारी के बाद रास्ते में युवक को घेरकर हमला किया गया। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होने की बात कह रही है।

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, वाराणसी का मूकबधिर आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, शक में की थी हत्या

ये भी पढ़ें
Prayagraj news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 02:11 pm

Published on:

15 Aug 2026 02:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / Pratapgarh Murder News: हाईकोर्ट ने दी थी साथ रहने की इजाजत, कोतवाली में बयान देकर लौटते ही पति की हत्या, प्रेम विवाह से नाराज था परिवार

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Inside Story: बेटी की लव मैरिज बनी दुश्मनी की वजह, ससुर ने बोलेरो से खींचकर दामाद की हत्या की; यूपी के कुंडा का केस

father in law killed son in law know whole story kunda crime
प्रतापगढ़

टोल प्लाजा पर बवाल: उमर अहमद के काफिले की दो लग्जरी कारें जब्त, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश का आरोप

Umar Ahmad convoy Hathigwan toll plaza incident Prayagraj luxury cars seized
प्रतापगढ़

‘मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सब मारे गए’, मलबे से जिंदा बचे अमन ने सुनाई आपबीती, प्रतापगढ़ में 6 की मौत

pratapgarh accident
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहा, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

Pratapgarh House Collapse
प्रतापगढ़

Pratapgarh House Collapse: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Pratapgarh House Collapse
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.