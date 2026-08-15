Pratapgarh Murder News: हाईकोर्ट ने दी थी साथ रहने की इजाजत, कोतवाली में बयान देकर लौटते ही पति की हत्या, प्रेम विवाह से नाराज था परिवार

पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही थी। मुकदमे को खत्म करने की प्रक्रिया के तहत विवेचक ने अर्चना और शिवनाथ को गुरुवार शाम कुंडा कोतवाली में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। दोनों बयान देने के बाद बोलेरो से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि हथिगवां थाना क्षेत्र के सुआनारी के पास कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद शिवनाथ को गाड़ी से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की गई। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिवनाथ को सीएचसी कुंडा ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। शुक्रवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।