प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहा, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

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Pratapgarh House Collapse News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली वार्ड में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। मलबे में दबने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
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