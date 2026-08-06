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प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहा, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच 100 साल पुराना जर्जर मकान ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया।
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प्रतापगढ़

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Ankit Sai

Aug 06, 2026

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Pratapgarh House Collapse News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली वार्ड में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। मलबे में दबने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

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Updated on:

06 Aug 2026 07:15 am

Published on:

06 Aug 2026 07:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहा, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

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