Pratapgarh House Collapse: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Six Family Members Dead: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मानसून की मूसलाधार बारिश ने एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के माहूली इलाके में तड़के एक 100 साल पुराना जर्जर दोमंजिला मकान अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ा दी है।