Raja Bhaiya Latest News: राजा भैया ‘टारगेट’ हुआ हिट! निशानेबाजी के अलावा और कौन से खेलों में रखते हैं रुचि

राजा भैया की इस उपलब्धि के बाद देश और विदेश में मौजूद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दी। कटका मानापुर निवासी एवं पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष कौशलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने कहा कि राजा भैया ने एक बार फिर प्रतापगढ़ का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने इस उपलब्धि को जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया।