प्रतापगढ़: जमीन-जायदाद के लालच में पिता का कत्ल! कमरे की जमीन खोदकर पुलिस ने निकाला 20 दिन पुराना शव

Pratapgarh Crime News. प्रतापगढ़ में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपने 85 वर्षीय पिता की हत्या कर शव को घर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। यह वारदात करीब 20 दिन पहले की है। काफी दिनों तक वृद्ध के दिखाई न देने और घर से तेज बदबू आने पर परिजनों को शंका हुई। मृतक के बड़े बेटे ने कमरे के अंदर उभरी हुई जमीन देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खुदाई कराकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र का है।