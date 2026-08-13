टोल प्लाजा पर बवाल: उमर अहमद के काफिले की दो लग्जरी कारें जब्त, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश का आरोप

सीओ आशुतोष मिश्रा के अनुसार, मामले में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि टोल प्लाजा पर विवाद के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे और कर्मचारियों के साथ कथित अभद्रता, बैरियर तोड़ने और वाहन से कुचलने की कोशिश में किसकी क्या भूमिका थी।